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Голкипер «Калгари» Тальбо подрался с вратарём «Эдмонтона» Смитом

Голкипер «Калгари» Тальбо подрался с вратарём «Эдмонтона» Смитом
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» обыгрывает «Калгари Флэймз» (6:3, после второго периода).

Концовка второго периода ознаменавалась двумя драками, в одной из которых приняли участие голкиперы команд. Всё началось с того, что форвард «нефтяников» Сэм Ганье пытался добить шайбу в ворота в тот момент, когда она уже была зафиксирована голкипером «огоньков» Кэмом Тальбо. Канадскому голкиперу не понравились действия Ганье и он решил сам разобраться с обидчиком.

Судьям удалось погасить этот конфликт, но в этот момент разгорелись страсти уже между другими хоккеистами. Сначала в потасовке сошлись форвард «Калгари» Мэттью Ткачук и защитник «Ойлерз» Этан Бир, а затем подрались и непосредственно голкиперы. Тальбо выяснил отношения с голкипером «Эдмонтона» Майком Смитом. Оба вратаря получили удаления до конца матча.

Фото: SiriusXM NHL Network Radio

Фото: SiriusXM NHL Network Radio

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Форвард «Эдмонтона» отбыл два матча дисквалификации за избиение игрока «Калгари» и наконец выяснил с ним отношения по-настоящему.
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