Голкипер «Калгари» Тальбо подрался с вратарём «Эдмонтона» Смитом

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» обыгрывает «Калгари Флэймз» (6:3, после второго периода).
Концовка второго периода ознаменавалась двумя драками, в одной из которых приняли участие голкиперы команд. Всё началось с того, что форвард «нефтяников» Сэм Ганье пытался добить шайбу в ворота в тот момент, когда она уже была зафиксирована голкипером «огоньков» Кэмом Тальбо. Канадскому голкиперу не понравились действия Ганье и он решил сам разобраться с обидчиком.
Судьям удалось погасить этот конфликт, но в этот момент разгорелись страсти уже между другими хоккеистами. Сначала в потасовке сошлись форвард «Калгари» Мэттью Ткачук и защитник «Ойлерз» Этан Бир, а затем подрались и непосредственно голкиперы. Тальбо выяснил отношения с голкипером «Эдмонтона» Майком Смитом. Оба вратаря получили удаления до конца матча.
Фото: SiriusXM NHL Network Radio
Фото: SiriusXM NHL Network Radio
- 2 февраля 2020
-
08:15
-
08:12
-
08:03
-
08:00
-
07:32
-
07:24
-
07:02
-
06:39
-
06:33
-
06:20
-
06:15
-
05:50
-
05:47
-
04:21
-
03:48
-
02:43
-
01:29
-
01:15
-
00:00
- 1 февраля 2020
-
23:50
-
23:44
-
23:35
-
23:20
-
22:48
-
22:18
-
22:06
-
22:00
-
21:44
-
21:25
-
21:22
-
21:11
-
21:04
-
21:03
-
20:56
-
20:52