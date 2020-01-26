Гретцки — Драйзайтлю: даже на Матче звёзд обязательно натыкаешься на игрока «Калгари»
В первом полуфинале Матча звёзд Национальной хоккейной лиги сборная Тихоокеанского дивизиона переиграла команду Центрального дивизиона со счётом 10:5. Нападающий «Калгари Флэймз» Мэттью Ткачук оформил дубль и сделал две результативные передачи, с одной из которых забил форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль.
«Что бы я ни сказал Ткачуку, это в шутку. Забавно, что он сразу же уехал со льда после того, как отдал мне передачу на гол. Наверное, я поступил бы так же», — сказал Драйзайтль.
«Даже на Матче звёзд обязательно натыкаешься на игрока «Калгари», — шутил на скамейке с форвардом «Эдмонтона» Уэйн Гретцки, исполнявший на Звёздном уик-энде обязанности ассистента главного тренера сборной Тихоокеанского дивизиона.
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Ещё вратарь «Тампы» вновь повторил свой сейв вслепую, теперь на Макдэвиде, но его Атлантический дивизион проиграл в финале.
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