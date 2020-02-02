Кучеров обогнал Дацюка по очкам за первые семь сезонов в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Матч завершился со счётом 3:0 в пользу команды Джона Купера.
Статистика Никиты Кучерова в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2019/2020
Нападающий «молний» Никита Кучеров забросил одну шайбу. Таким образом, 26-летний хоккеист набрал 523 (212+311) очка за первые семь сезонов (с 2013-го до настоящего времени) в Национальной хоккейной лиге. По этому показателю Кучеров обогнал Павла Дацюка, набравшего 522 очка с 2001 по 2009 год (в сезоне-2004/2005 был локаут), благодаря чему Никита вышел на шестое место среди россиян.
10 июля 2018 года Никита подписал с «Тампой» новый восьмилетний контракт на общую сумму $ 76 млн. Контракт вступил в силу в сезоне-2019/2020.
- 2 февраля 2020
-
14:18
-
14:00
-
13:40
-
13:15
-
13:01
-
12:45
-
12:36
-
12:20
-
11:51
-
11:43
-
11:35
-
11:13
-
11:00
-
10:31
-
10:20
-
10:15
-
10:02
-
09:45
-
09:30
-
09:30
-
09:05
-
08:50
-
08:26
-
08:15
-
08:12
-
08:03
-
08:00
-
07:32
-
07:24
-
07:02
-
06:39
-
06:33
-
06:20
-
06:15
-
05:50