Кучеров обогнал Дацюка по очкам за первые семь сезонов в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Матч завершился со счётом 3:0 в пользу команды Джона Купера.

Статистика Никиты Кучерова в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2019/2020

Нападающий «молний» Никита Кучеров забросил одну шайбу. Таким образом, 26-летний хоккеист набрал 523 (212+311) очка за первые семь сезонов (с 2013-го до настоящего времени) в Национальной хоккейной лиге. По этому показателю Кучеров обогнал Павла Дацюка, набравшего 522 очка с 2001 по 2009 год (в сезоне-2004/2005 был локаут), благодаря чему Никита вышел на шестое место среди россиян.

10 июля 2018 года Никита подписал с «Тампой» новый восьмилетний контракт на общую сумму $ 76 млн. Контракт вступил в силу в сезоне-2019/2020.