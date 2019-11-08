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Панарин обогнал Кучерова по очкам за первые пять сезонов в НХЛ

Панарин обогнал Кучерова по очкам за первые пять сезонов в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Матч завершился со счётом 4:2 в пользу команды Дэвида Куинна.

Нападающий «синерубашечников» Артемий Панарин забросил одну шайбу и сделал одну результативную передачу. 28-летний хоккеист набрал 336 (124+212) очков за первые пять сезонов (2015-й — настоящее время) в Национальной хоккейной лиге. По этому показателю Панарин обогнал форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова, набравшего 334 очка с 2013 по 2018 год.

Больше всего очков среди россиян за первые пять сезонов в лиге набрал капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. В период с 2005 по 2010 год он записал на свой счёт 529 очков.

Два очка Панарина и два очка Бучневича помогли «Рейнджерс» победить «Каролину»
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