«Что за нелюди у вас работают?» Панарин возмутился действиями «Аэрофлота»

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин выразил недоумение в связи с резонансной историей о гибели двух кошек в багажном отделении самолёта «Аэрофлота». Ранее стало известно, что при транспортировке из Нью-Йорка в Москву две кошки погибли, они находились в багажном отделении борта.

«Что за нелюди у вас работают?» – написал хоккеист, выложив тематическую картинку.

Запись можно посмотреть в «твиттере» Панарина.

На борту находились три кота породы колор-пойнт. Владелец планировал перевезти их в Болгарию, где намеревался продать. В итоге две кошки погибли, а третья осталась жива, но у неё диагностировали обморожение.

Ранее «Аэрофлот» лишил бонусных миль пассажира, который обманным путём пронёс кота на борт, не став сдавать его в багажное отделение. Эта история также вызвала большой резонанс. Тогда в авиакомпании призвали пассажиров действовать в соответствии с правилами и не нарушать регламент, связанный с перевозкой животных.