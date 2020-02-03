Алексеев: Крикунов уже во всех ситуациях меня на лёд выпускает, время подросло

Нападающий московского «Динамо» Андрей Алексеев поделился мнением о личной статистике и периоде восстановления после травмы.



«Вообще, личная статистика у меня на втором плане, в хоккее есть вещи поважнее. Для меня главное, чтобы команда побеждала и чтобы тренеры доверяли. Но, конечно, очков в этом году пока набрал маловато. И свою игру пока только продолжаю искать. Забиваю мало! Нападающий должен чаще это делать. Поэтому каждый день свои микроматчи пересматриваю, анализирую, что не получилось.



Что-то получается тогда, когда тренеры тебе доверяют. Я же в начале сезона выходил на лёд на семь-восемь минут. Ни меньшинства, ни большинства не получал. А сейчас меня Владимир Васильевич Крикунов уже во всех ситуациях на лёд выпускает. Время соответственно до 13 минут подросло. Вот и стало сразу больше голевых комбинаций. Но, повторюсь, главное — общекомандный результат.



Отчасти, конечно, и травма подкосила. Всё же не играл почти полгода. Три месяца вообще на костылях. Но хуже всего, что это и на предсезонке отразилось. Я на земле вместе с ребятами фактически не тренировался. Доктора мне тогда ещё запрещали и беговые, и прыжковые упражнения. Поэтому я всё лето в основном велосипед крутил. Уже по ходу сезона начал работать с нашим тренером по физподготовке Ваней Скобревым, чтобы эти компоненты улучшать. Сейчас себя нормально чувствую. Но уверенность в завершении атаки надо возвращать. Работаю над этим», — цитирует Алексеева официальный сайт «Динамо».