Алексеев: Крикунов уже во всех ситуациях меня на лёд выпускает, время подросло

Нападающий московского «Динамо» Андрей Алексеев поделился мнением о личной статистике и периоде восстановления после травмы.
«Вообще, личная статистика у меня на втором плане, в хоккее есть вещи поважнее. Для меня главное, чтобы команда побеждала и чтобы тренеры доверяли. Но, конечно, очков в этом году пока набрал маловато. И свою игру пока только продолжаю искать. Забиваю мало! Нападающий должен чаще это делать. Поэтому каждый день свои микроматчи пересматриваю, анализирую, что не получилось.
Что-то получается тогда, когда тренеры тебе доверяют. Я же в начале сезона выходил на лёд на семь-восемь минут. Ни меньшинства, ни большинства не получал. А сейчас меня Владимир Васильевич Крикунов уже во всех ситуациях на лёд выпускает. Время соответственно до 13 минут подросло. Вот и стало сразу больше голевых комбинаций. Но, повторюсь, главное — общекомандный результат.
Отчасти, конечно, и травма подкосила. Всё же не играл почти полгода. Три месяца вообще на костылях. Но хуже всего, что это и на предсезонке отразилось. Я на земле вместе с ребятами фактически не тренировался. Доктора мне тогда ещё запрещали и беговые, и прыжковые упражнения. Поэтому я всё лето в основном велосипед крутил. Уже по ходу сезона начал работать с нашим тренером по физподготовке Ваней Скобревым, чтобы эти компоненты улучшать. Сейчас себя нормально чувствую. Но уверенность в завершении атаки надо возвращать. Работаю над этим», — цитирует Алексеева официальный сайт «Динамо».
- 3 февраля 2020
-
11:35
-
11:23
-
11:02
-
10:37
-
10:19
-
10:00
-
09:59
-
09:31
-
09:20
-
09:12
-
09:00
-
08:57
-
08:43
-
08:24
-
07:17
-
03:15
-
01:54
- 2 февраля 2020
-
23:57
-
23:26
-
23:07
-
22:57
-
22:35
-
22:18
-
22:01
-
21:38
-
21:21
-
20:58
-
20:41
-
20:32
-
20:18
-
19:38
-
19:20
-
18:56
-
18:45
-
18:27