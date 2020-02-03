Коннов: в реализации моментов у «Адмирала» бывают какие-то проблемы, дело в нас

Нападающий «Адмирала» Александр Коннов подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром». Встреча завершилась победой клуба из Хабаровска со счётом 4:0.

«Оборона «Амура» проблематична для «Адмирала»? Получается, что так. Отчасти проблематичная оборона, и в принципе в реализации моментов у нас бывают какие-то проблемы. То мы можем пять забить, то можем ничего не забить… В настоящий момент сложно сказать, в чём причина. У меня был сегодня момент. В принципе можно было забить. Но так складывается хоккей сейчас, что не получается забить. Я думаю, по большей части дело не в сопернике конкретно, а дело в нас…

Сказался ли сложный график? В принципе такой график у наших дальневосточных команд, что кто-то свежее, кто-то более уставший. Это нормально. И, когда выходишь на игру, вообще об этом не задумываешься. Это потом со стороны видно, но самоотдача у нас запредельная всегда. Не помню, чтобы на какую-то игру мы выходили с мыслями: «А и ладно, сегодня пропустим, проиграем». Такого у нас не присутствовало никогда», — цитирует Коннова пресс-служба «Адмирала».