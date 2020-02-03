Защитник «Металлурга» Антипин забил после сольного прохода, обыграв Войнова
В эти минуты в Магнитогорске проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Металлург» принимает «Авангард».
Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги
Идёт третий период, пока счёт равный — 1:1. Гости вышли вперёд на 35-й минуте после результативного броска Егора Мартынова. Хозяева сумели отыграться в третьей двадцатиминутке, когда Виктор Антипин забросил после сольного прохода, обыграв защитника соперника Вячеслава Войнова.
Видео можно посмотреть на сайте КХЛ.
«Металлург» в пяти последних матчах одержал лишь одну победу. Пока клуб из Магнитогорска не гарантировал себе путёвку в плей-офф. «Авангард» потерпел два поражения подряд после серии из восьми побед.
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