Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 4 февраля 2020 года

4 февраля в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно 13 матчей, в которых приняли участие 24 российских хоккеиста.

Три из четырёх шайб «Кэпиталз» забросил нападающий Александр Овечкин. Два других российских игрока «столичных», Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, результативными действиями не отметились. Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин забросил одну шайбу и отдал две голевые передачи. Защитник Никита Задоров также отметился голом.

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров сделал две результативные передачи. Защитник Михаил Сергачёв результативными действиями не отметился. Голкипер «молний» Андрей Василевский отразил 27 бросков.

Нападающий «Далласа» Александр Радулов провёл на площадке 15 минут и отметился голевой передачей. Форвард Денис Гурьянов забил шайбу в большинстве с передач Кори Перри и Роопе Хинтца, он провёл на льду 11 минут 41 секунду. Голкипер Антон Худобин провёл матч на скамейке запасных.

Дебютировал в лиге нападающий «Сан-Хосе» Максим Летунов. Форвард «Монреаля» Илья Ковальчук реализовал победный буллит в матче с «Нью-Джерси».

Голкипер Клуб Сейвы %ОБ Счёт Василевский «Тампа» 27 из 29 93,1 4:2 Бобровский «Флорида» 44 из 45 97,8 0:1 ОТ Варламов «Айлендерс» 28 из 31 90,3 4:3 ОТ

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Ничушкин (н) «Колорадо» 1+2 +4 0 3 1 0 - 14.47 Кучеров (н) «Тампа» 0+2 +1 0 1 1 0 - 16.16 Ковальчук (н) «Монреаль» 0+0 0 0 3 0 0 33% 20.39 Гусев (н) «Нью-Джерси» 0+0 -1 0 3 0 0 - 17.38 Гурьянов (н) «Даллас» 1+0 -1 0 1 0 0 - 11.41 Радулов (н) «Даллас» 0+1 +1 2 3 2 1 - 15.00 Овечкин (н) «Вашингтон» 3+0 +3 0 5 1 0 - 18.11 Кузнецов (н) «Вашингтон» 0+0 -1 0 0 0 0 20% 12.46 Дадонов (н) «Флорида» 0+0 0 0 1 0 1 - 15.06 Анисимов (н) «Оттава» 1+0 +1 0 0 2 0 100% 14.17 Наместников (н) «Оттава» 0+0 0 0 2 3 2 - 09.10 Свечников (н) «Каролина» 0+1 0 2 0 2 1 - 15.40 Барбашёв (н) «Сент-Луис» 0+1 +1 0 3 1 0 22% 13.01 Летунов (н) «Сан-Хосе» 0+0 0 0 1 0 0 50% 10.17 Задоров (з) «Колорадо» 1+1 +1 0 2 0 0 - 19.13 Сергачёв (з) «Тампа» 0+0 -1 0 0 5 0 - 23.05 Орлов (з) «Вашингтон» 0+0 -1 0 2 2 0 - 25.04 Гавриков (з) «Коламбус» 0+0 0 0 2 1 0 - 20.50 Зайцев (з) «Оттава» 0+0 0 0 0 0 1 - 20.03 Куликов (з) «Виннипег» 0+0 +1 0 0 2 3 - 19.46 Любушкин (з) «Аризона» 0+0 0 0 1 2 0 - 11.28