Фанаты Овечкина повесили плакат на воротах его дома

Болельщики «Вашингтон Кэпиталз» после домашней победы над «Лос-Анджелес Кингз» (4:2), в которой Александр Овечкин отметился четвёртым хет-триком в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ и забил 698-ю шайбу за карьеру, повесили плакат на воротах дома российского форварда.

«698. Ови – великий», — гласит плакат.



Овечкин вышел на первое место в списке претендентов на «Морис Ришар Трофи», забив 40 шайб в 53 матчах и обошёл идущего вторым чешского форварда Давида Пастрняка, у которого 38 голов в 54 играх регулярного чемпионата НХЛ. Напомним, что из 15 сезонов в карьере Овечкин 11 раз превышал отметку в 40 забитых шайб в регулярке.



Посмотреть фото можно в «сториз» "инстаграма" жены Овечкина Анастасии.