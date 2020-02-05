Овечкин: как я могу не думать о 700 шайбах, если мне постоянно задают эти вопросы?

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после хет-трика в ворота «Лос-Анджелес Кингз» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ поделился впечатлениями от встречи, после которой в активе российского форварда стало 698 шайб за карьеру в лиге.

«Ну, такое трудно ждать. Первые два периода для нас получились тяжеловатыми. Но мы всегда знали, что можем прибавить. Потому что у нас возникали отличные голевые моменты. А как я забросил первую шайбу? Там Ти-Джей Оши отдал мне великолепную передачу из угла площадки. И мне ещё повезло, что там шайба попала в клюшку их голкиперу, но всё-таки залетела в ворота. При втором голе голкипер просто не видел шайбу. Ну а я продолжил катить, не выключился из момента и довёл всё до конца.

Да какое восхищение? Я просто продолжаю играть в хоккей. Конечно, после матча меня поздравляют друзья, моя семья. Но я сам стараюсь не терять концентрации, чтобы не размениваться на эмоции. Я просто делаю свою работу. Тут по заказу не забьёшь. Но я думаю, что после звёздного перерыва у нас весьма плотно идут матчи. Календарь тяжёлый, игры через день. Иногда — каждый день. Мы почти не тренируемся перед матчами. Поэтому иногда может барахлить большинство. Вот в двух играх подряд мы не могли его реализовать. Так что есть над чем работать. И приоритет совсем не тому, сделаю ли я дубль.

Хочется ли быстрее забросить 700-ю шайбу? Да, конечно. Но если ты будешь слишком много об этом думать, то ничего не сделаешь. Поэтому нужно просто идти на лёд и играть. А как я могу об этом не думать, если вы постоянно задаёте мне такие вопросы?» — цитирует Овечкина сайт «Матч ТВ».