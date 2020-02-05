Овечкин догнал Халла и Селянне по победным голам в НХЛ. Это четвёртый результат в истории

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Матч завершился со счётом 4:2 в пользу «столичной» команды.

Хет-трик в составе команды Тодда Рирдена оформил нападающий Александр Овечкин, и вторая из его шайб стала победной. Александр в 110-й раз за карьеру в НХЛ принёс победу своей команде, что является четвёртым результатом в истории лиги. Российский форвард превзошёл результат нападающего «Сан-Хосе Шаркс» Патрика Марло и президента «Торонто Мэйпл Лифс» Брэндана Шэнахана (по 109 голов).

Рекорд по этому показателю принадлежит Яромиру Ягру (135), второе место занимает Горди Хоу (121), топ-3 замыкает Фил Эспозито (118). По 110 голов в активе Овечкина, Бретта Халла и Теэму Селянне.