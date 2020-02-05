Фридман: не думал, что увижу вызов рекорду Гретцки. Овечкин делает подарок НХЛ

Североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман поделился мнением о снайперских подвигах Александра Овечкина. У форварда «Вашингтон Кэпиталз» три хет-трика в последних шести матчах.



«Никогда не думал, что мы увидим вызов снайперскому рекорду Уэйна Гретцки, но мы здесь. Александр Овечкин собирается сделать НХЛ и болельщикам хоккея подарок — гонку за номером один в истории. Средняя результативность Овечкина после 30 лет — восьмая в истории. После 30 лет он забросил 223 шайбы, сейчас это 33-й результат. В конечном итоге всё будет зависеть от здоровья Овечкина», — написал Фридман в своей колонке на Sportsnet.



Подобное достижение стало первым в Национальной хоккейной лиге за 27 лет. В сезоне-1992/1993 три хет-трика в шести матчах удавались легендарным нападающим Александру Могильному и Теэму Селянне.