«Рейнджерс» забросили 2 шайбы с разницей в 6 секунд 7-й раз в истории клуба

В домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграли «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 5:3 (3:1, 1:1, 1:1).

При счёте 1:1 в составе «Нью-Йорка» по разу отличились Мика Зибанеджад и Крис Крайдер. Голы были забиты на отметках 17:18 и 17:24 встречи, то есть между голами прошло всего шесть секунд чистого игрового времени. Также в этом матче 3 (1+2) очка набрал российский форвард Павел Бучневич.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, это лишь седьмой случай в истории «Рейнджерс», когда два гола были забиты за промежуток 6 секунд и меньше. Рекорд принадлежит Мартену Сан-Луи и Рику Нэшу, которые 19 октября 2014-го забили голы с разницей в 4 секунды.

Следующий матч «Рейнджерс» снова проведут дома, соперником станет «Баффало Сейбрз». «Торонто», тоже дома, принимает «Анахайм Дакс».