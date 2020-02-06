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«Рейнджерс» — «Торонто» — 5:3, обзор матча, видео гола Бучневича

«Рейнджерс» — «Торонто» — 5:3
Лев Лукин
На критику тренера Бучневич ответил крутым матчем! Набрал 3 очка и задвинул Панарина
А у Игоря Шестёркина очередная победа в воротах «Рейнджерс».
Хоккей 0

В этом сезоне влияние Артемия Панарина на «Рейнджерс» настолько сильно, что мы порой забываем, что в клубе с Бродвея играет ещё несколько россиян. Один из них – Павел Бучневич, ярко начинавший сезон в звене с Панариным и Зибанежадом. Та тройка показывала великолепный хоккей, но главному тренеру «Рейнджерс» Дэвиду Куинну всё-таки пришлось её разбить. И если Панарину оказалось без разницы, в каком сочетании набирать очки, то результативность Бучневича серьёзно снизилась и вновь пошли слухи о возможном обмене россиянина из «Рейнджерс». До дедлайна НХЛ ещё всё может случиться, но в последнее время Бучневич всё чаше напоминает, что он тоже умеет забивать голы и приносить пользу команде. До матча с «Торонто» на счету череповчанина было три гола в четырёх играх, хотя после встречи с «Далласом» Бучневич попал под критику Куинна.

Куинн — о снятии забившего гол Бучневича с матча: мне вообще не понравилась его игра

Но на игру с «Мэйпл Лифс» Павел вышел в первом звене «Рейнджерс» вместе с Крисом Крайдером и Микой Зибанежадом, и это доверие россиянин оправдал сполна, выдав один из своих лучших матчей в сезоне.
«Нью-Йорк» пропустил первым на восьмой минуте от Джона Тавареса, но очень быстро отыгрался усилиями Филипа Хитила. По-настоящему счастливой для «синерубашечников» в первом игровом отрезке оказалась 18-я минута. Она принесла голы Мики Зибанежада и Криса Крайдера с разницей в 6 (!) секунд, причём американцу помог отличиться Бучневич. Павел здорово распорядился шайбой после выигранного вбрасывания и бросил Крайдера в проход.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Счёт стал 3:1, но следующих голов зрителям пришлось ждать почти до конца второго периода. Сначала «Торонто» подобрался на расстояние одной шайбы усилиями Остона Мэттьюса, но меньше, чем через минуту Бучневич восстановил разницу в два гола. Россиянин нанёс точный бросок с ползоны, забросив в четвёртый раз за последние пять матчей.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

В третьем периоде «Торонто» вновь сократило разницу в счёте до минимума (Мэттьюс сделал дубль), но «Рейнджерс» были намерены довести этот матч до победы. Последнее слово тоже осталось за «синерубашечниками» — Грег Маккегг забил в пустые ворота, после того как Бучневич вывел шайбу из своей зоны и не пожадничал с передачей.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Таким образом Бучневич набрал 3 (1+2) очка в этой встрече, а его шайба стала победной. Так результативно Павел в этом сезоне действовал только один раз, во второй игре регулярки с «Оттавой», когда на его счету было три голевые передачи.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 февраля 2020, четверг. 03:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 3
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Таварес (Нюландер, Холл) – 07:36' (5x5)   1:1 Хитил (Деанджело, Стаал) – 08:50' (5x5)   2:1 Зибанеджад (Крайдер) – 17:18' (5x5)   3:1 Крайдер (Бучневич, Зибанеджад) – 17:24' (5x5)   3:2 Мэттьюс (Юнссон, Капанен) – 36:56' (5x5)   4:2 Бучневич (Шей) – 37:30' (5x5)   4:3 Мэттьюс (Таварес, Марнер) – 56:32' (5x4)   5:3 Маккегг (Бучневич) – 59:02' (en)

Звено Бучневича доминировало в матче с «Торонто», и на их фоне совсем потерялся Артемий Панарин. Лучший бомбардир «Рейнджерс» не набрал ни одного очка, да ещё и закончил матч с показателем полезности «-1». У Бучневича, кстати, «+4», и сегодня Куинн наверняка доволен выступлением русского форварда.

Статистика Павла Бучневича в сезоне-2019/2020.

Нельзя не отметить и ещё одного нашего соотечественника, который помог «Рейнджерс» добиться успеха. Игорь Шестёркин провёл пятый матч в НХЛ и добился четвёртой победы. На его счету 27 сейвов и вот такое эффектное спасение на Заке Хаймане.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

«Рейнджерс» одержали победу в тот день, когда у Панарина не пошла игра, но до зоны плей-офф «синерубашечникам» по-прежнему далековато, хотя победы над конкурентами за зону wild card – это то, что и нужно «Нью-Йорку». Впереди ещё 30 матчей регулярки и вполне возможно, что «Рейнджерс» ещё зацепятся за продолжение сезона.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Emilee Chinn/Getty Images

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