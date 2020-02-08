Мэттьюс догнал Овечкина в снайперской гонке НХЛ
В Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимает «Анахайм Дакс».
На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 3:1 в пользу хозяев. Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс забил гол. Также на его счету две результативные передачи.
Американец забил 40-й гол в сезоне НХЛ и сравнялся с российским нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным в гонке снайперов. Теперь они делят между собой первое место.
В нынешнем сезоне НХЛ Мэттьюс провёл 55 матчей, в которых забил 40 голов и сделал 27 результативных передач.
Всего за карьеру в Национальной хоккейной лиге Остон набрал 272 (151+121) очков в 267 играх.
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