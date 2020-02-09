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19 сейвов Бобровского не помогли «Флориде» избежать поражения в игре с «Питтсбургом»

19 сейвов Бобровского не помогли «Флориде» избежать поражения в игре с «Питтсбургом»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча проходила на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» в Санрайзе (США) и завершилась поражением хозяев со счётом 2:3, которое стало для них третьим подряд.

В составе «Питтсбурга» отличились Крис Летанг, Теодор Брюгенс и Сидни Кросби. У «Флориды» — Майк Хоффман и Бретт Коннолли.

33-летний российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин провёл на льду 20 минут и 48 секунд и поучаствовал в третьей голевой комбинации, набрав 57-е (17+40) очко в 41-м матче.

Форвард «Пантерз» Евгений Дадонов не отметился набранными очками. Его игровое время составило 19 минут и 17 секунд. В его активе 4 броска, 1 потеря и 2 перехвата шайбы.

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 19 бросков из 22.

«Питтсбург Пингвинз», набрав 73 очка в 54 встречах, занимает 4-е место в Восточной конференции. «Флорида Пантерз» (64) – 10-е.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 февраля 2020, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 3
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Летанг – 06:30' (5x5)   0:2 Блюгерс (Джонсон, Летанг) – 10:44' (5x5)   1:2 Хоффман (Ватрано, Тонинато) – 17:22' (5x5)   1:3 Кросби (Макканн, Малкин) – 23:50' (5x4)   2:3 Коннолли (Трочек, Хоффман) – 24:59' (5x5)
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