19 сейвов Бобровского не помогли «Флориде» избежать поражения в игре с «Питтсбургом»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча проходила на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» в Санрайзе (США) и завершилась поражением хозяев со счётом 2:3, которое стало для них третьим подряд.
В составе «Питтсбурга» отличились Крис Летанг, Теодор Брюгенс и Сидни Кросби. У «Флориды» — Майк Хоффман и Бретт Коннолли.
33-летний российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин провёл на льду 20 минут и 48 секунд и поучаствовал в третьей голевой комбинации, набрав 57-е (17+40) очко в 41-м матче.
Форвард «Пантерз» Евгений Дадонов не отметился набранными очками. Его игровое время составило 19 минут и 17 секунд. В его активе 4 броска, 1 потеря и 2 перехвата шайбы.
Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 19 бросков из 22.
«Питтсбург Пингвинз», набрав 73 очка в 54 встречах, занимает 4-е место в Восточной конференции. «Флорида Пантерз» (64) – 10-е.
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