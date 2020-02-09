19 сейвов Бобровского не помогли «Флориде» избежать поражения в игре с «Питтсбургом»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча проходила на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» в Санрайзе (США) и завершилась поражением хозяев со счётом 2:3, которое стало для них третьим подряд.

В составе «Питтсбурга» отличились Крис Летанг, Теодор Брюгенс и Сидни Кросби. У «Флориды» — Майк Хоффман и Бретт Коннолли.

33-летний российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин провёл на льду 20 минут и 48 секунд и поучаствовал в третьей голевой комбинации, набрав 57-е (17+40) очко в 41-м матче.

Форвард «Пантерз» Евгений Дадонов не отметился набранными очками. Его игровое время составило 19 минут и 17 секунд. В его активе 4 броска, 1 потеря и 2 перехвата шайбы.

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 19 бросков из 22.

«Питтсбург Пингвинз», набрав 73 очка в 54 встречах, занимает 4-е место в Восточной конференции. «Флорида Пантерз» (64) – 10-е.