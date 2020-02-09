Драйзайтль стал седьмым игроком, забросившим 30 шайб в этом сезоне НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Матч завершился со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Дубль в составе победителей оформил нападающий Леон Драйзайтль. Первая шайба в матче стала для него 31-й в нынешнем сезоне. Драйзайтль стал седьмым игроком, кому покорился этот рубеж.

Лидируют в гонке снайперов форвард капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс (по 40 шайб). Третье место занимает форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк (38 голов).

Немецкий форвард делит четвёртое место в зачёте снайперов с форвардом «Колорадо Эвеланш» Натаном Маккинноном и нападающим «Баффало Сэйбрз» Джеком Айкелом. На счету капитана «нефтяников» Коннора Макдэвида 30 точных бросков.