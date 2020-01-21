Маккиннон стал четвёртым игроком, забросившим 30 шайб в этом сезоне НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча проходила на стадионе «Пепси-центр» в Денвере (США) и завершилась победой хозяев со счётом 6:3, которая стала для них третьей кряду.

В составе «Колорадо» дублями отметились нападающие Назен Кадри и Натан Маккиннон, ещё по голу забили Мэттью Ньето и Райан Грейвз. Вторая шайба в матче стала для Маккиннона 30-й в нынешнем сезоне. Натан стал четвёртым игроком, кому покорился этот рубеж.

Лидирует в гонке снайперов форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк (37 голов). Второе место делят капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс (по 34 шайбы).