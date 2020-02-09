Стал известен состав сборной России на матч с Чехией на Евротуре

Стал известен состав сборной России на матч с командой Чехии на шведском этапе Евротура. Список хоккеистов опубликовала пресс-служба Федерации хоккея России в «Твиттере».



Напомним, встреча России и Чехии состоится сегодня, 9 февраля, начало — в 14:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Ранее россияне проиграли Финляндии со счётом 0:3 и уступили команде Швеции – 2:5.



Состав сборной России:



Бобков (Билялов);

Миронов — Лямкин, Порядин — Галимов — Мамин;

Романов — Киселевич, Кудрявцев — Зернов — Голышев;

Рафиков — Сергеев, Денисенко — Светлаков — Шаров;

Дронов, Швец-Роговой — Игумнов — Каюмов.



Тройка Подколзин — Морозов — Марченко не сыграет в матче с чехами, как и защитник Данила Галенюк.



Киселевич — капитан сборной России на Шведских играх, ассистенты — Анатолий Голышев («Автомобилист»), Рушан Рафиков («Локомотив»).

