Стал известен состав сборной России на матч с Чехией на Евротуре

Стал известен состав сборной России на матч с командой Чехии на шведском этапе Евротура. Список хоккеистов опубликовала пресс-служба Федерации хоккея России в «Твиттере».
Напомним, встреча России и Чехии состоится сегодня, 9 февраля, начало — в 14:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее россияне проиграли Финляндии со счётом 0:3 и уступили команде Швеции – 2:5.
Состав сборной России:
Бобков (Билялов);
Миронов — Лямкин, Порядин — Галимов — Мамин;
Романов — Киселевич, Кудрявцев — Зернов — Голышев;
Рафиков — Сергеев, Денисенко — Светлаков — Шаров;
Дронов, Швец-Роговой — Игумнов — Каюмов.
Тройка Подколзин — Морозов — Марченко не сыграет в матче с чехами, как и защитник Данила Галенюк.
Киселевич — капитан сборной России на Шведских играх, ассистенты — Анатолий Голышев («Автомобилист»), Рушан Рафиков («Локомотив»).
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