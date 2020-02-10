Гол Панарина и 42 сейва Шестёркина помогли «Рейнджерс» обыграть «Лос-Анджелес»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча проходила на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе «Рейнджерс» отличились Грег Маккегг, Каапо Какко, Артемий Панарин и Тони Деанджело. Единственную шайбу «Кингз» забросил американский форвард Тревор Мур.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин провёл на льду 19 минут и 38 секунд, отметившись заброшенной шайбой, которая стала для него 28-й в сезоне. Он завершил встречу с показателем полезности «+1». Всего в текущем сезоне он набрал 73 (28+45) очка в 52 встречах.

Видео гола Панарина можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Форвард «синерубашечников» Павел Бучневич не отметился результативными действиями, проведя на площадке 15 минут и 44 секунды и завершив матч с коэффициентом полезности «0».

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин был близок к своему первому «сухому» матчу в НХЛ, но пропустил на 11-й минуте третьего периода, отразив по ходу игры 42 броска из 43.

Нападающий «Кингз» Николай Прохоркин не набрал очков и завершил встречу с показателем полезности «-1». Для него это уже 5-я кряду игра без очков.

«Нью-Йорк Рейнджерс», набрав 58 очков в 54 встречах, занимает 12-е место в Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на 9 очков. «Лос-Анджелес Кингз» (43) – последнее (15-е) место на Западе.