Василевский стал третьей звездой прошедшей недели НХЛ

НХЛ объявила трёх звезд прошедшей недели регулярного чемпионата лиги.

Первой звездой стал латвийский вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Элвис Мерзликин. Голкипер выиграл два матча из трёх, сделав два шатаута. У Мерзликина это уже пятый «сухарь» в сезоне. До него подобное удавалось всего трём вратарям в истории клуба.



Второй звездой назван нападающий «Виннипег Джетс» Кайл Коннор. В четырёх матчах форвард набрал 8 (3+5) очков и помог клубу упрочить лидерство в зоне уайлд-кард. Коннору нужно забить ещё два гола, чтобы стать третьим игроком в истории «Джетс/Трэшерз» с не менее чем тремя сезонами подряд с 30 голами.



Третьей звездой признан российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский. Он выиграл три матча, пропуская 1,67 гола и отражая 93,6% броска за матч. На счету Василевского 29 побед в сезоне, он может стать вторым в истории клуба вратарём, в чьём активе 30 побед в трёх сезонах подряд.