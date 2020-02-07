В НХЛ крутят суперсейв Василевского! Выставил ногу, отбив шайбу вслепую

Перед своим 500-м матчем в НХЛ за карьеру форвард «молний» Никита Кучеров в очередной раз стал для всех образцом профессионализма: на утренней тренировке, которая была необязательной и проходила по желанию, он появился одним из первых. Дистанция в 500 игр прошла для Никиты довольно быстро.



«Я усердно работаю, как и раньше, и рад, что могу выходить на лёд. Ничем не отличаюсь от любого другого парня, но мне кажется, что я чуть больше работаю над техникой, чем кто-либо другой. Это же техничная игра», — сказал Кучеров до матча с «Питтсбургом».



«Никита оказал такое сильное влияние на лигу, что мне кажется, будто он в НХЛ играл всегда», — оценил партнёра Стивен Стэмкос. «В нынешнем сезоне Никита, возможно, и не получит тех очков, которые у него были в прошлом (128). Иногда хоккеисты делают шаг назад. Но в то же время я могу смело утверждать, что некоторые аспекты в игре Кучерова стали намного лучше», — добавил главный тренер Джон Купер.

«В последнее время Кучеров всё больше напоминает MVP». Русская молния опять сверкает в НХЛ У Никиты 10 очков в 5 матчах и крутой гол «Анахайму».

Так или иначе, но именно Кучеров — лучший в истории «Тампы» по показателю среднего количества очков за матч (1,05). До встречи с «Пингвинз» он шёл на четвёртом месте в клубной истории по набранным баллам (525), уступая лишь Мартену Сан-Луи (053), Венсану Лекавалье (874) и Стивену Стэмкосу (823).



«У «Тампы», наверное, лучшая спецбригада большинства в лиге. Здесь нелегко играть, особенно первые 20 минут. Когда они дома, то начинают очень быстро», — предостерёг перед матчем Евгений Малкин и оказался провидцем.

«Тампа» действительно ударно провела первый период, сумев сделать себе комфортный задел. В середине двадцатиминутки счёт открыл защитник Михаил Сергачёв, которому удался мощный дальний выстрел, — это был его девятый гол в сезоне и первый за календарный месяц.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

А чуть позже настоящую красоту сотворила тройка Кучеров — Пойнт — Стэмкос. Российский нападающий прервал атаку Кросби и Малкина, сделав перехват в своей зоне и запустил в контрвыпад партнёров. А Стэмкос и Пойнт в издевательском стиле разыграли выход два в один, порадовав публику несколькими обратными передачами. Поучаствовав в этом голе, Кучеров продлил результативную серию до 9 матчей.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Ответ на это нашёлся у связки Евгения Малкина и Патрика Хёрнквиста, который сделал россиянину не слишком удобный пас на пятачок. Шайба летела надо льдом, но Евгений сумел замкнуть передачу, забив гол коленом.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

«Молнии» сумели удержать преимущество в счёте до последних минут, а в концовке матча, когда «Питтсбург» играл с пустыми воротами, Кучеров забил свой 25-й гол в сезоне. В 8 из 9 последних встреч у него на счету было не менее двух очков, и постепенно MVP прошлого сезона подбирается к лидерам бомбардирского зачёта. Сейчас Никита на 10-й строчке в списке самых результативных игроков регулярного чемпионата, и набранный темп вполне позволяет рассчитывать на быстрый подъём, скажем, в пятёрку, до которой форварду «Тампы» осталось 6 очков.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Ложкой дёгтя после победного матча для «Тампы» стала потеря одного из ведущих игроков обороны. Райан Макдона во втором периоде неудачно заблокировал выстрел Малкина, ушёл в раздевалку и больше на площадку не выходил — снаряд попал защитнику в правую ногу, а если учесть, что «Тампа» уже играла без чешского оборонца Яна Рутты, то нагрузка на Сергачёва и Хедмана в ближайших матчах может стать максимальной.



Календарь и результаты «Тампа-Бэй Лайтнинг»

Отдельных хвалебных слов в этом матче заслужил и голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский. Уфимец спас «Тампу» в нескольких сложнейших моментах, отразив 29 бросков хоккеистов «Питтсбурга» и одержал 15-ю победу в 17 последних матчах. В каждом из них «Тампа» завоёвывала хотя бы одно очко, и эта серия стала новым клубным вратарским рекордом — предыдущий равнялся 16 встречам и принадлежал Николаю Хабибулину, который в составе «молний» стал обладателем Кубка Стэнли.



В одном из эпизодов Василевский лишил гола Патрика Хёрнквиста, сумев ногой преградить путь к шайбе, притом что он не видел момента броска — действовал на инстинктах, не успев повернуть голову. «Василевский — не человек!» — восторженно отозвался в «Твиттере» обозреватель ESPN Дмитрий Филиповик, комментируя этот момент.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Тампы».

«Я не знаю, изменилась ли игра Андрея по сравнению с началом сезона. Но его результат неразрывен с результатом команды. Когда команда играет лучше, то вратарь тоже играет лучше. Василевский — гордый парень, который не любит пропускать даже на тренировках, это отношение переносится и на игры», — сказал помощник главного тренера «Лайтнинг» Тодд Ричардс.



«Мы знаем, что Васи будет делать для нас классные сейвы. Он феноменален, он даёт нам шанс победить каждый вечер, но и мы стараемся облегчить жизнь своему голкиперу. Считаю, что в этом году мы помогаем ему намного лучше, чем в прошлом», — заключил лидер обороны «Тампы» Виктор Хедман.