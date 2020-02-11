Нападающий «Калгари» Ткачук снова забил клюшкой между ног. Видео

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Калгари Флэймз». В ходе третьего периода гости впереди — 5:2.

На старте третьего отрезка американский нападающий «огоньков» Мэттью Ткачук забросил эффектную шайбу, реализовав большинство. На второй минуте периода форвард гостей убрал шайбу под себя, после чего отправил её под перекладину клюшкой между ног.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

В нынешнем сезоне 22-летний Ткачук уже забивал аналогичным образом. На последней секунде овертайма матча с «Нэшвилл Предаторз» (6:5 ОТ) американец забил клюшкой между ног и принёс своей команде победу. Перед третьим периодом «Калгари» уступал со счётом 1:4, но смог отыграться и перевёл игру в овертайм.