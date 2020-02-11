Немировски: довольны самоотдачей игроков «Торпедо», сейчас главное — восстановиться
Главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски подвёл итоги проигранного гостевого матча с московским ЦСКА (1:4).
«Ребята сегодня хорошо двигались, бились. Считаем, что игра была равной. У обеих команд было много моментов.
Ключевым моментом сегодня стало большинство. У нас оно не получилось, а ЦСКА забил победный гол. Нам нужно работать над этим компонентом. Игра ЦСКА в таком формате сегодня выглядела намного лучше, чем наша.
Мы, конечно, недовольны результатом, но довольны самоотдачей ребят. Сейчас главное – восстановиться и готовиться к следующей игре», — передаёт слова Немировски корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020
Читайте также
- 11 февраля 2020
-
22:29
-
22:25
-
22:23
-
22:19
-
22:17
-
22:12
-
22:08
-
21:58
-
21:56
-
21:55
-
21:49
-
21:42
-
21:29
-
21:22
-
21:22
-
21:04
-
20:43
-
20:25
-
20:14
-
19:58
-
19:50
-
19:35
-
19:31
-
19:25
-
19:17
-
19:12
-
18:54
-
18:43
-
18:35
-
18:27
-
18:20
-
17:39
-
17:22
-
16:51
-
16:21
Партнерский контент