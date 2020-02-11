Немировски: довольны самоотдачей игроков «Торпедо», сейчас главное — восстановиться

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски подвёл итоги проигранного гостевого матча с московским ЦСКА (1:4).



«Ребята сегодня хорошо двигались, бились. Считаем, что игра была равной. У обеих команд было много моментов.



Ключевым моментом сегодня стало большинство. У нас оно не получилось, а ЦСКА забил победный гол. Нам нужно работать над этим компонентом. Игра ЦСКА в таком формате сегодня выглядела намного лучше, чем наша.



Мы, конечно, недовольны результатом, но довольны самоотдачей ребят. Сейчас главное – восстановиться и готовиться к следующей игре», — передаёт слова Немировски корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

