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Немировски: довольны самоотдачей игроков «Торпедо», сейчас главное — восстановиться

Немировски: довольны самоотдачей игроков «Торпедо», сейчас главное — восстановиться
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски подвёл итоги проигранного гостевого матча с московским ЦСКА (1:4).

«Ребята сегодня хорошо двигались, бились. Считаем, что игра была равной. У обеих команд было много моментов.

Ключевым моментом сегодня стало большинство. У нас оно не получилось, а ЦСКА забил победный гол. Нам нужно работать над этим компонентом. Игра ЦСКА в таком формате сегодня выглядела намного лучше, чем наша.

Мы, конечно, недовольны результатом, но довольны самоотдачей ребят. Сейчас главное – восстановиться и готовиться к следующей игре», — передаёт слова Немировски корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

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