Детский тренер Романова: дал Саше 14-й номер. Уже потом осенило — это номер Билялетдинова

Николай Щедров, детский тренер защитника ЦСКА Александра Романова, рассказал о занятиях с игроком. Напомним, Романов — внук известного тренера Зинэтулы Билялетдинова.



«Переучивать в защитника Сашу начал я. Когда ему было 11-12 лет, ко мне пришло понимание, что для большого форварда Романову не хватает мышления. Он был всем хорош: отлично готов физически, очень ответственно подходил к делу. Нет, из него получился бы нападающий, но не выше третьего-четвёртого звена. А защитником он стал большим. Идею сменить амплуа сам Александр принял прохладно и, по словам тренера, даже расстроился поначалу. Напряглись из-за этого и родители: всё-таки Романов показывал очень неплохую статистику.



Не знаю, как отнёсся к переводу внука в защиту дедушка. Я видел его на играх Саши раза два, не больше. Но получилось очень любопытно: не задумываясь предложил Романову 14-й номер. И только потом меня осенило: «Да, под этим же самым номером играл и Зинэтулла Билялетдинов!» — цитирует Щедрова официальный сайт КХЛ.