Билялетдинов: нисколько не удивлён назначению Морозова. Он будет на своём месте

Бывший главный тренер «Ак Барса» и сборной России Зинэтула Билялетдинов прокомментировал избрание Алексея Морозова на пост президента Континентальной хоккейной лиги.
«Мы прекрасно знаем Алексея как человека и спортсмена. Безусловно, это достойная кандидатура. У него есть хорошая черта, он стремится к лучшему – стремится показать во всём максимальный результат. Поэтому нисколько не удивлён назначению Морозова президентом КХЛ. Человек будет на своём месте.
В первое время, конечно, будет непросто. Ответственность высочайшая, но он адаптируется и будет повышать свои профессиональные качества. Всегда говорил, что мне очень повезло с капитанами команд, в которых я работал. Ведь капитан команды — важный буфер между тренером и командой. Алексей Морозов в «Ак Барсе», конечно же, из числа таких идеальных капитанов», — приводит слова Билялетдинова сайт ТНВ.
- 14 февраля 2020
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