Драйзайтль повторил достижение Овечкина и Кросби

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» на выезде уступил «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 1:3.
В единственной шайбе «нефтяников» в матче немецкий форвард Леон Драйзайтль вместе с канадцем Райаном Ньюджентом-Хопкинсом ассистировали Калебу Джонсу.
Таким образом, в 57 играх регулярки НХЛ нападающий «Эдмонтона» набрал 90 (32+58) очков. Драйзайтль — четвёртый хоккеист лиги за последние 20 лет, которому удалось набрать 90 очков за 57 или менее матчей регулярного сезона.
Ранее, подобное удавалось капитану «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби в сезоне-2006/07 за 54 игры сезона, российскому форварду «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину в сезоне-2009/10 и чешскому форварду Яромиру Ягру в составе «Питтсбурга» в сезоне-1999/00. Овечкину и Ягру для этого понадобилось по 56 матчей.
- 14 февраля 2020
-
19:02
-
18:55
-
18:45
-
17:40
-
17:30
-
17:03
-
16:59
-
16:50
-
16:30
-
16:00
-
15:33
-
15:16
-
15:05
-
14:47
-
14:35
-
14:20
-
14:15
-
14:10
-
14:03
-
13:48
-
13:30
-
13:10
-
13:01
-
12:50
-
12:44
-
12:40
-
12:29
-
12:21
-
12:05
-
11:32
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:32
-
10:10