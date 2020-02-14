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Драйзайтль повторил достижение Овечкина и Кросби

Драйзайтль повторил достижение Овечкина и Кросби
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» на выезде уступил «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 1:3.

В единственной шайбе «нефтяников» в матче немецкий форвард Леон Драйзайтль вместе с канадцем Райаном Ньюджентом-Хопкинсом ассистировали Калебу Джонсу.

Таким образом, в 57 играх регулярки НХЛ нападающий «Эдмонтона» набрал 90 (32+58) очков. Драйзайтль — четвёртый хоккеист лиги за последние 20 лет, которому удалось набрать 90 очков за 57 или менее матчей регулярного сезона.

Ранее, подобное удавалось капитану «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби в сезоне-2006/07 за 54 игры сезона, российскому форварду «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину в сезоне-2009/10 и чешскому форварду Яромиру Ягру в составе «Питтсбурга» в сезоне-1999/00. Овечкину и Ягру для этого понадобилось по 56 матчей.

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