Овечкин, Пастрняк или Макдэвид? Кто возьмёт «Ришар» в этом сезоне НХЛ

«Морис Ришар Трофи» — награда, которая вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ. В сезоне-2019/20 на неё будут претендовать сразу несколько звёздных хоккеистов. У капитана «Вашингтона» Александра Овечкина серьёзная конкуренция.

Список лучших снайперов НХЛ



н. Давид Пастрняк («Бостон»), 23 года



25 шайб в 27 играх



Первое звено «Бостона» «зажигает» не по-детски. Чешский форвард Давид Пастрняк, которого называют не иначе как Паста, просто не останавливается. Нападающий уже на пять голов обгоняет Александра Овечкина в списке снайперов, постепенно увеличивая свой отрыв. И нет сомнений, что чех всерьёз будет претендовать на свой первый «Морис Ришар». Если травмы не подведут.



н. Александр Овечкин («Вашингтон»), 34 года



20 шайб в 28 играх



В коллекции звёздного капитана «Вашингтона» уже восемь «Морисов Ришаров», но останавливаться на достигнутом снайпер Овечкин точно не собирается. Наоборот, аппетит приходит во время еды. Кроме того, Овечкину нужно сокращать отставание не только от Пастрняка в снайперской гонке, но и максимально приближаться к вечному рекорду Уэйна Гретцки. Ведь Александр может стать не великим, а величайшим хоккеистом.

Овечкин и хет-трики легенд НХЛ. Он не догонит Гретцки, но может достать до Халла Сейчас россиянин 10-й в истории лиги, а впереди такие глыбы, как Ришар, Дионн, Эспозито, Бобби и Бретт Халл.

н. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), 22 года



19 шайб в 29 играх



Молодой капитан «Эдмонтона» привычно хорош в ассистентских способностях. 32 передачи канадца позволяют ему лидировать в списке ассистентов и в рейтинге лучших бомбардиров всей лиги. Но и в гонке снайперов форвард «Ойлерз» не дремлет. Третья позиция говорит сама за себя, поэтому Коннор обязательно поборется за «Мориса Ришара». «Эдмонтон», идущий вторым на Западе, в этом сезоне неплох.

н. Брэд Маршан («Бостон»), 31 год



18 шайб в 26 играх



Маршан, как и Пастрняк, ещё один снайпер из первого звена «Бостона», где также играет Патрис Бержерон. «Подкожный» форвард Маршан способен вывести из себя любого соперника, но и забивать хитрый и скользкий канадец не разучился. 18 шайб в 26 матчах – солидный результат. Именно первая тройка «мишек» тащит всю команду, которая делит первое место на Востоке с «Вашингтоном».

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

н. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»), 24 года



18 шайб в 29 играх



Нападающие «Эдмонтона» Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль добились очередного результативного достижения. Они уже набрали на двоих 101 очко в 29 матчах. Такой скорострельности можно только позавидовать. Немец вообще вышел на новый для себя уровень, став безусловным игроком топ-уровня. Если раньше какие-то сомнения ещё оставались, то теперь они полностью отпали.

Макдэвид и Драйзайтль набрали на двоих 101 очко в 29 матчах

н. Натан Маккиннон («Колорадо»), 24 года



17 шайб в 26 играх



Старается не давать спуску конкурентам форвард «Колорадо» Натан Маккиннон, но ему будет сложнее бороться за приз лучшему снайперу. Прежде всего из-за игровых спадов «Эвеланш», к которым мы в последние годы привыкли. Если же команда Джареда Беднара пройдёт по турнирной дистанции ровно, то у канадца появятся шансы зацепиться за приз.



н. Джек Айкел («Баффало»), 23 года



16 шайб в 27 играх



У Джека Айкела ситуация в чём-то схожая, но если «Колорадо» сейчас идёт в лидирующей группе Запада, то «Баффало» — вне зоны плей-офф на Востоке. В этой связи непонятно, будет ли Айкел продолжать исправно забивать или же его голевой запал в скором времени иссякнет. Здесь можно ожидать любого сценария, но пока сезон американскому форварду удаётся.

Фото: Nicholas T. LoVerde/Getty Images

н. Остон Мэттьюс («Торонто»), 22 года



16 шайб в 28 играх



С Мэттьюса особый спрос. Всё-таки его ставили по таланту и мастерству едва ли не в один ряд с Макдэвидом, поэтому приходится оправдывать возложенные ожидания. Остон результативен, но выиграть «Ришар» будет сложновато, хотя теоретически возможно. Посмотрим, как будет играть «Торонто» без Майка Бэбкока и справится ли новый тренер Шелдон Киф с возложенной на него ответственностью. От этого в том числе будет зависеть и игра лидеров клуба, включая Мэттьюса.