Две передачи Куликова помогли «Виннипегу» обыграть «Чикаго», Чибисов – без очков

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча проходила на стадионе «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
В составе победителей отличились Мейсон Аплтон, Джек Рослович и Натан Больё. Российский защитник Дмитрий Куликов отметился двумя результативными передачами. Российский форвард Андрей Чибисов в своём дебютном матче провёл на площадке 8 минут и 3 секунды и не отметился результативными действиями.
За «Чикаго» забивали Райан Карпентер и Патрик Кейн.
«Виннипег» одержал первую победу после двух поражений подряд. «Чикаго» в свою очередь потерпел второе поражение кряду.
Расписание матчей регулярного чемпионата НХЛ можно посмотреть на «Чемпионате».
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