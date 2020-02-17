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Две передачи Куликова помогли «Виннипегу» обыграть «Чикаго», Чибисов – без очков

Две передачи Куликова помогли «Виннипегу» обыграть «Чикаго», Чибисов – без очков
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча проходила на стадионе «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

В составе победителей отличились Мейсон Аплтон, Джек Рослович и Натан Больё. Российский защитник Дмитрий Куликов отметился двумя результативными передачами. Российский форвард Андрей Чибисов в своём дебютном матче провёл на площадке 8 минут и 3 секунды и не отметился результативными действиями.

За «Чикаго» забивали Райан Карпентер и Патрик Кейн.

«Виннипег» одержал первую победу после двух поражений подряд. «Чикаго» в свою очередь потерпел второе поражение кряду.

Расписание матчей регулярного чемпионата НХЛ можно посмотреть на «Чемпионате».

НХЛ - регулярный чемпионат
17 февраля 2020, понедельник. 04:30 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
3 : 2
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Карпентер (Кейн, Мёрфи) – 15:44' (5x5)   1:1 Аплтон (Больё, Харкинс) – 26:38' (5x5)   2:1 Рослович (Куликов, Аплтон) – 35:37' (5x5)   2:2 Кейн (Тэйвз, Кубалик) – 39:07' (5x5)   3:2 Больё (Лайне, Куликов) – 41:37' (5x5)
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