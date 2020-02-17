«Амур» обыграл «Нефтехимик» и сократил отставание от зоны плей-офф до двух очков

Нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ принимал хабаровский «Амур» и уступил со счётом 3:5.
Хет-трик на свой счёт записал нападающий «Амура» Владислав Ушенин. Кроме того, дублем в составе хабаровской команды отметился Кирилл Рассказов. У «Нефтехимика» шайбы забросили Павел Куликов, Павел Порядин и Рафаэль Бикмуллин.
Оба клуба ведут борьбу за зону плей-офф в Восточной конференции. И «Нефтехимик», и «Амур» провели по 58 матчей. В активе обеих команд после этой встречи по 68 очков — на два меньше, чем у занимающего восьмое место в турнирной таблице «Куньлунь Ред Стар». Однако клуб из Пекина провёл на три матча больше.
«Амур» и «Нефтехимик» до окончания регулярного чемпионата встретятся ещё дважды. Оба матча пройдут в Хабаровске.
- 17 февраля 2020
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