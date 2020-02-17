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«Амур» обыграл «Нефтехимик» и сократил отставание от зоны плей-офф до двух очков

«Амур» обыграл «Нефтехимик» и сократил отставание от зоны плей-офф до двух очков
Хоккей / КХЛ 0

Нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ принимал хабаровский «Амур» и уступил со счётом 3:5.

Хет-трик на свой счёт записал нападающий «Амура» Владислав Ушенин. Кроме того, дублем в составе хабаровской команды отметился Кирилл Рассказов. У «Нефтехимика» шайбы забросили Павел Куликов, Павел Порядин и Рафаэль Бикмуллин.

Оба клуба ведут борьбу за зону плей-офф в Восточной конференции. И «Нефтехимик», и «Амур» провели по 58 матчей. В активе обеих команд после этой встречи по 68 очков — на два меньше, чем у занимающего восьмое место в турнирной таблице «Куньлунь Ред Стар». Однако клуб из Пекина провёл на три матча больше.

«Амур» и «Нефтехимик» до окончания регулярного чемпионата встретятся ещё дважды. Оба матча пройдут в Хабаровске.

КХЛ - регулярный чемпионат
17 февраля 2020, понедельник. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
3 : 5
Амур
Хабаровск
0:1 Ушенин Владислав (Горшков, Ушенин Вячеслав) – 01:34' (5x5)   1:1 Куликов (Шарипзянов, Грошев) – 04:06' (5x5)   2:1 Порядин (Мёрфи) – 15:07' (5x4)   2:2 Рассказов (Игнатович, Руденков) – 28:00' (5x4)   2:3 Ушенин Владислав (Турбин, Горшков) – 31:50' (5x5)   3:3 Бикмуллин – 36:28' (5x5)   3:4 Рассказов (Руденков, Файзуллин) – 39:53' (5x5)   3:5 Ушенин Владислав – 59:17' (en)
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