Пасиоретти: несмотря на все достижения Овечкина, любая команда пытается его остановить

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Макс Пасиоретти после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (3:2) прокомментировал безголевую серию капитана «столичной» команды Александра Овечкина, который в очередной раз не смог отличиться и довести количество заброшенных шайб за карьеру в лиге до 700.
«Несмотря на все достижения Овечкина, любая команда пытается его остановить. Его одноклубники ищут Александра в каждой игре, но мы хорошо выступили и не дали ему отличиться. Нет разницы, проводит хоккеист первую игру или же пытается забросить 700-ю шайбу в НХЛ», — цитирует Пасиоретти пресс-служба лиги.
Российский форвард «Вашингтона» провёл на льду 21 минуту и 31 секунду и не отметился результативными действиями, завершив встречу с показателем полезности «-1». Его серия без набранных очков насчитывает уже пять матчей.
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