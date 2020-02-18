Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Торпедо НН». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Пасиоретти: несмотря на все достижения Овечкина, любая команда пытается его остановить

Пасиоретти: несмотря на все достижения Овечкина, любая команда пытается его остановить
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Макс Пасиоретти после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (3:2) прокомментировал безголевую серию капитана «столичной» команды Александра Овечкина, который в очередной раз не смог отличиться и довести количество заброшенных шайб за карьеру в лиге до 700.

«Несмотря на все достижения Овечкина, любая команда пытается его остановить. Его одноклубники ищут Александра в каждой игре, но мы хорошо выступили и не дали ему отличиться. Нет разницы, проводит хоккеист первую игру или же пытается забросить 700-ю шайбу в НХЛ», — цитирует Пасиоретти пресс-служба лиги.

Российский форвард «Вашингтона» провёл на льду 21 минуту и 31 секунду и не отметился результативными действиями, завершив встречу с показателем полезности «-1». Его серия без набранных очков насчитывает уже пять матчей.

Флёри — о 700 голах Овечкина: счастлив, что не стану голкипером, которого покажут 48 раз
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020