Флёри — о 700 голах Овечкина: счастлив, что не стану голкипером, которого покажут 48 раз

Голкипер «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри после победы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз» (3:2) прокомментировал тот факт, что капитан «столичной» команды Александр Овечкин не смог отличиться и довести количество заброшенных шайб за карьеру в лиге до 700.

«Я просто счастлив, что не стану голкипером, повторы с которым покажут 48 раз по Sportsnet», — приводятся слова Флёри в «твиттере» SinBin.vegas.

Российский форвард «Вашингтона» провёл на льду 21 минуту и 31 секунду и не отметился результативными действиями, завершив встречу с показателем полезности «-1». Его серия без набранных очков насчитывает уже пять матчей.

Любопытно, что именно в ворота Флёри, который большую часть карьеры выступал за «Питтсбург», Овечкин забил наибольшее количество голов по отношению к остальным вратарям (24, столько же в ворота Хенрика Лундквиста).