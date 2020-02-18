Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Флёри — о 700 голах Овечкина: счастлив, что не стану голкипером, которого покажут 48 раз

Флёри — о 700 голах Овечкина: счастлив, что не стану голкипером, которого покажут 48 раз
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри после победы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз» (3:2) прокомментировал тот факт, что капитан «столичной» команды Александр Овечкин не смог отличиться и довести количество заброшенных шайб за карьеру в лиге до 700.

«Я просто счастлив, что не стану голкипером, повторы с которым покажут 48 раз по Sportsnet», — приводятся слова Флёри в «твиттере» SinBin.vegas.

Российский форвард «Вашингтона» провёл на льду 21 минуту и 31 секунду и не отметился результативными действиями, завершив встречу с показателем полезности «-1». Его серия без набранных очков насчитывает уже пять матчей.

Любопытно, что именно в ворота Флёри, который большую часть карьеры выступал за «Питтсбург», Овечкин забил наибольшее количество голов по отношению к остальным вратарям (24, столько же в ворота Хенрика Лундквиста).

Овечкин врезался в Шмитда, тот улетел со льда через борт! Видео силового приёма
Отметка в 700 голов снова осталась непокорённой.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020