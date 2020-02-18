Флёри — о 700 голах Овечкина: счастлив, что не стану голкипером, которого покажут 48 раз

Голкипер «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри после победы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз» (3:2) прокомментировал тот факт, что капитан «столичной» команды Александр Овечкин не смог отличиться и довести количество заброшенных шайб за карьеру в лиге до 700.
«Я просто счастлив, что не стану голкипером, повторы с которым покажут 48 раз по Sportsnet», — приводятся слова Флёри в «твиттере» SinBin.vegas.
Российский форвард «Вашингтона» провёл на льду 21 минуту и 31 секунду и не отметился результативными действиями, завершив встречу с показателем полезности «-1». Его серия без набранных очков насчитывает уже пять матчей.
Любопытно, что именно в ворота Флёри, который большую часть карьеры выступал за «Питтсбург», Овечкин забил наибольшее количество голов по отношению к остальным вратарям (24, столько же в ворота Хенрика Лундквиста).
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