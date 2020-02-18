КХЛ дисквалифицировала защитника «Йокерита» Кивистё за удар Яшкину между ног

Континентальная хоккейная лига дисквалифицировала защитника «Йокерита» Томми Кивистё и защитника «Куньлунь Ред Стар» Тревора Мёрфи, сообщается на официальном сайте организации. Оба игрока пропустят по одному матчу.
Финский защитник получил удаление до конца матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» за удар клюшкой между ног форварда бело-голубых Дмитрия Яшкина.
«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча: «Йокерит» — «Динамо» (Москва). Время – 48:35
На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Йокерита» Томми Кивистё по п. 1.15. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу.
В соответствии с п. 4.3.3. ст. 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок наказан дисциплинарным штрафом до конца игры (20 минут) и большим и дисциплинарным штрафом до конца игры (5 + 20 минут) в разных матчах, то на него накладывается одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф. Таким образом, Кивистё пропустит одну игру.
Кроме этого в соответствии с п. 4.1. ст. 27 Дисциплинарного регламента КХЛ защитник «Куньлунь Ред Стар» Тревор Мёрфи дисквалифицирован на заключительный матч регулярного чемпионата за третий дисциплинарный штраф (10 минут) в сезоне», — сказано в официальном заявлении.
Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
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