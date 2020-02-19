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Лучший бомбардир «Сан-Хосе» Кутюр близок к возвращению в состав

Лучший бомбардир «Сан-Хосе» Кутюр близок к возвращению в состав
Хоккей / НХЛ 0

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» Логан Кутюр близок к возвращению в состав команды. Форвард не играет с 9 января из-за травмы, полученной в матче с «Сент-Луис Блюз».

«Я вернусь, как только буду полностью здоров и врачи дадут мне добро. Я — хоккеист. Это моя работа. Я люблю её и скучаю без неё. Всё проходит успешно. Я уже катаюсь, занимаюсь в зале. Во вторник мне предстоит пройти обследование, после которого станет понятно, можно ли мне тренироваться с ребятами», — приводит слова Кутюра официальный сайт лиги.

30-летний Кутюр в текущем регулярном чемпионате является лучшим бомбардиром команды. Нападающий принял участие в 45 матчах, записав на свой счёт 36 (14+22) баллов при показателе полезности «-1» и 18 минутах штрафного времени. В среднем Кутюр проводит на льду почти 19 минут за матч.

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