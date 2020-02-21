Прайс вышел на третье место в списке самых пропускающих голкиперов НХЛ от Овечкина

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Монреаль Канадиенс». Матч завершился со счётом 4:3 ОТ в пользу гостей.
Счёт в матче открыл капитан «столичной» команды Александр Овечкин. Он забил 41-й гол в сезоне, благодаря чему приблизился к Майку Гартнеру по заброшенным шайбам за карьеру в НХЛ. В активе россиянина стало 699 точных бросков, на счету занимающего седьмое место легендарного канадца — 708.
Голкипер «Монреаля» Кэри Прайс в 22-й за карьеру пропустил шайбу от Овечкина, что является третьим результатом в истории лиги. Столько же голов российский форвард забил в ворота завершившего карьеру Кари Лехтонена. Первое место в списке самых пропускающих голкиперов НХЛ от Овечкина делят голкипер «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри и голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист (по 24).
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