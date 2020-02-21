Прайс: Овечкин не забил 700-й гол? Я помогал ему на этом пути

Голкипер «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс после победы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз» (4:3 ОТ) прокомментировал тот факт, что капитан «столичной» команды Александр Овечкин не смог оформить дубль и довести количество заброшенных шайб за карьеру в лиге до 700.

«Овечкин не забил 700-й гол в мои ворота? Ну, я помогал ему на этом пути», — приводит слова Прайса журналист Арпон Басу.

Российский форвард открыл счёт в матче, благодаря чему приблизился к Майку Гартнеру по заброшенным шайбам за карьеру в НХЛ. В активе россиянина стало 699 точных бросков, на счету занимающего седьмое место легендарного канадца — 708. 22 шайбы из 699 Овечкин забросил в ворота Прайса.