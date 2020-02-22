«Детройт» забрал Голубефа с драфта отказов

Клуб Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» забрал с драфта отказов 30-летнего канадского защитника Коди Голубефа, куда его выставила «Оттава Сенаторз».

30-летний канадец Голубеф принял участие в 23 матчах за «Оттаву», записав на свой свой счёт 2 (1+1) балла при показателе полезности «–2» и восьми минутах штрафного времени. В среднем защитник проводил на льду 15 минут за матч.



Всего за карьеру в НХЛ Голубеф принял участие в 158 встречах, набрал 25 (3+22) очков и заработал показатель полезности «-6». Он выступал за такие клубы, как «Коламбус Блю Джекетс», «Колорадо Эвеланш» и «Оттава Сенаторз».