Результаты матчей в НХЛ за 21 февраля 2020 года

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился очередной игровой день, в программу которого вошло восемь матчей.



Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020.



«Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 2:5. В составе победителей одну шайбу забросил российский нападающий Артемий Панарин. Также на его счету результативная передача. Голкипер Игорь Шестёркин совершил 27 сейвов.

«Нью-Йорк Айлендерс» – «Детройт Ред Уингз» — 4: 1. В составе победителей хет-трик оформил Джордан Эберле и ещё один гол забил Леонид Комаров. Российский голкипер Семён Варламов совершил 21 сейв. За «Детройт» единственную шайбу забросил Тайлер Бертуцци.

«Даллас Старз» – «Сент-Луис Блюз» — 1: 5.

«Чикаго Блэкхоукс» – «Нэшвилл Предаторз» — 2: 1 ОТ.

«Эдмонтон Ойлерз» – «Миннесота Уайлд» — 3: 5. Хет-триком в составе победителей отметился Джаред Сперджен.

«Калгари Флэймз» – «Бостон Брюинз» — 3: 4.

«Анахайм Дакс» – «Колорадо Эвеланш» — 0: 1.

