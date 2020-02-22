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Результаты матчей в НХЛ за 21 февраля 2020 года

Результаты матчей в НХЛ за 21 февраля 2020 года
Хоккей / НХЛ 0

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился очередной игровой день, в программу которого вошло восемь матчей.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020.

«Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 2:5. В составе победителей одну шайбу забросил российский нападающий Артемий Панарин. Также на его счету результативная передача. Голкипер Игорь Шестёркин совершил 27 сейвов.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 февраля 2020, суббота. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 5
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Зибанеджад – 16:41' (5x5)   1:1 Макгинн (Стаал, Славин) – 23:25' (5x5)   1:2 Фаст (Панарин, Труба) – 29:48' (5x5)   1:3 Шей (Строум, Зибанеджад) – 36:09' (5x5)   1:4 Панарин (Зибанеджад, Хитил) – 41:10' (5x4)   2:4 Ахо (Свечников, Славин) – 45:12' (5x4)   2:5 Строум (Труба) – 58:12' (en)

«Нью-Йорк Айлендерс» – «Детройт Ред Уингз» — 4: 1. В составе победителей хет-трик оформил Джордан Эберле и ещё один гол забил Леонид Комаров. Российский голкипер Семён Варламов совершил 21 сейв. За «Детройт» единственную шайбу забросил Тайлер Бертуцци.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 февраля 2020, суббота. 04:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 1
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Эберле (Пулок, Ли) – 05:45' (5x5)   2:0 Эберле (Барзал, Бовиллье) – 37:02' (5x5)   2:1 Манта (Грин, Атанасиу) – 57:25' (6x4)   3:1 Эберле (Ли, Грин) – 59:23' (5x4)   4:1 Комаров (Бейли, Нельсон) – 59:53' (en)

«Даллас Старз» – «Сент-Луис Блюз» — 1: 5.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 февраля 2020, суббота. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
1 : 5
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Стин (Кайру, Парэйко) – 05:48' (5x5)   0:2 Перрон (Томас, Парэйко) – 17:18' (5x5)   0:3 Кайру (Томас) – 22:24' (5x5)   0:4 Шварц (О'Райлли, Данн) – 24:45' (5x5)   0:5 Парэйко (Шварц, О'Райлли) – 42:27' (5x5)   1:5 Олексяк (Бенн) – 56:27' (5x5)

«Чикаго Блэкхоукс» – «Нэшвилл Предаторз» — 2: 1 ОТ.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 февраля 2020, суббота. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
2 : 1
ОТ
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Экхольм (Гримальди, Блэквелл) – 34:56' (5x5)   1:1 Дебринкэт (Кейн, Кит) – 49:05' (5x4)   2:1 Дебринкэт (Кит) – 64:02' (3x3)

«Эдмонтон Ойлерз» – «Миннесота Уайлд» — 3: 5. Хет-триком в составе победителей отметился Джаред Сперджен.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 февраля 2020, суббота. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Ньюджент-Хопкинс (Ямамото, Бир) – 00:50' (5x5)   1:1 Фиала (Сутер) – 08:25' (5x5)   2:1 Ньюджент-Хопкинс (Ямамото, Драйзайтль) – 13:04' (5x5)   2:2 Суси (Цуккарелло, Гальченюк) – 25:48' (5x5)   3:2 Драйзайтль (Беннинг, Ньюджент-Хопкинс) – 28:01' (5x5)   3:3 Сперджен (Гальченюк, Раск) – 30:55' (5x5)   3:4 Сперджен (Сутер, Паризе) – 50:07' (5x5)   3:5 Сперджен (Стаал) – 58:22' (en)

«Калгари Флэймз» – «Бостон Брюинз» — 3: 4.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 февраля 2020, суббота. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 4
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Баклунд (Андерссон, Ханифин) – 00:20' (5x5)   2:0 Баклунд (Ридер, Ткачук) – 02:34' (5x5)   2:1 Бержерон (Пастрняк, Макэвой) – 02:58' (5x5)   3:1 Годро (Линдхольм) – 03:23' (5x5)   3:2 Бержерон (Пастрняк, Маршан) – 06:12' (5x5)   3:3 Койл (Кульман, Бьорк) – 12:20' (5x5)   3:4 Маршан (Карло, Крюг) – 20:52' (5x5)

«Анахайм Дакс» – «Колорадо Эвеланш» — 0: 1.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 февраля 2020, суббота. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
0 : 1
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Комфер (Каут) – 36:38' (5x5)
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