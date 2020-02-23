Пелино: главные козыри «Локомотива» – скорость и длинная «скамейка»

Старший тренер ярославского «Локомотива» Майкл Пелино прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (1:0).



«Считаю, что игра получилась хорошей. Чувствовалась атмосфера плей-офф, обе команды работали на пределе своих сил с первого вбрасывания до финальной сирены. Что касается гола Аверина, то, надеюсь, Егора прорвало в нужное время, он очень хорошо играл весь сезон. Думаю, ему было вдвойне приятно забить омичам, так как он сам из Омска.

Главные козыри «Локомотива» – скорость и длинная «скамейка». У нас много хороших игроков, прошедших ярославскую школу. Учитывая, что некоторые ребята травмированы и заболели, пришлось использовать Александра Дарьина. Каждый должен полностью отдаваться игре. У Дарьина были небольшие ошибки, но это всё поправимо.

Рассматриваем варианты подключать больше молодёжи на оставшиеся матчи регулярного чемпионата с минским «Динамо» и «Витязем», но в любом случае будем стараться их выиграть», — передаёт слова Пелино корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.