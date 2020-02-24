NBC Sports: Ковальчук и Овечкин в одной команде НХЛ – лучше поздно, чем никогда

Обозреватель NBC Sports Джеймс О’Брайен прокомментировал обмен российского нападающего Ильи Ковальчука из «Монреаль Канадиенс» в «Вашингтон Кэпиталз».
«Я очень рад увидеть Ковальчука и Овечкина в одной команде НХЛ. Конечно, было бы гораздо увлекательнее, если бы это случилось до того, как Овечкин поседел, но лучше поздно, чем никогда», — написал О’Брайен.
«Вашингтон» стал для Ильи Ковальчука уже третьей командой в текущем сезоне. Сначала нападающий играл за «Лос-Анджелес Кингз», с которыми разорвал контракт, а затем — за «Монреаль». В составе «Канадиенс» в текущем сезоне 36-летний игрок набрал 9 (3+6) очков. Всего в НХЛ Ковальчук провёл 919 матчей и набрал 872 очка.
Ковальчук станет пятым россиянином в составе «Кэпиталз». Сейчас за столичную команду выступают Александр Овечкин, Дмитрий Орлов, Илья Самсонов и Евгений Кузнецов.
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