«Куньлунь» — «Динамо» Рига: клубы сыграют с нашивками в честь борцов с коронавирусом

Сегодня, 24 февраля, в Новосибирске пройдёт матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь Ред Стар» — «Динамо» Рига. Хоккеисты обеих команд выйдут на лёд со специальными нашивками и наклейками на шлемах в честь людей, которые ведут борьбу с эпидемией коронавируса.
Посмотреть фото можно в «Твиттере».
Вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в Ухане в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала её чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 30 странах, включая Россию. К настоящему моменту число летальных исходов в Китае составило почти 2,6 тыс., выздоровели около 25 тыс. человек, общее число инфицированных превысило 77 тыс.
- 24 февраля 2020
-
11:58
-
11:45
-
11:25
-
11:00
-
10:52
-
10:45
-
10:28
-
10:12
-
10:07
-
09:53
-
09:38
-
09:26
-
09:15
-
09:10
-
08:59
-
08:52
-
08:41
-
08:30
-
08:23
-
08:08
-
08:00
-
07:16
-
06:25
-
06:15
-
06:07
-
04:20
-
03:41
-
01:53
-
01:37
-
00:08
- 23 февраля 2020
-
23:56
-
23:36
-
23:14
-
23:00
-
22:38