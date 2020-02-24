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«Куньлунь» — «Динамо» Рига: клубы сыграют с нашивками в честь борцов с коронавирусом

«Куньлунь» — «Динамо» Рига: клубы сыграют с нашивками в честь борцов с коронавирусом
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 24 февраля, в Новосибирске пройдёт матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь Ред Стар» — «Динамо» Рига. Хоккеисты обеих команд выйдут на лёд со специальными нашивками и наклейками на шлемах в честь людей, которые ведут борьбу с эпидемией коронавируса.

Посмотреть фото можно в «Твиттере».

Вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в Ухане в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала её чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 30 странах, включая Россию. К настоящему моменту число летальных исходов в Китае составило почти 2,6 тыс., выздоровели около 25 тыс. человек, общее число инфицированных превысило 77 тыс.

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