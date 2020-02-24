«Барыс» без группы лидеров победил «Адмирал»

Хоккейный клуб «Адмирал» на домашней площадке проиграл казахстанскому «Барысу» со счётом 1:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Барыс» выступал в экспериментальном составе, не взяв с собой на выезд лидерскую группу игроков.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020



Гости открыли счёт на пятой минуте, гол в свой актив записал защитник Валерий Орехов. Вскоре «Барыс» забросил две шайбы с разницей в 36 секунд усилиями нападающих Павла Акользина и Егора Петухова. В концовке второго периода «Адмирал» сократил отставание, заброшенной шайбой отметился форвард Константин Глазачев. Больше в матче голов забито не было.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.