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«Барыс» без группы лидеров победил «Адмирал»

«Барыс» без группы лидеров победил «Адмирал»
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Адмирал» на домашней площадке проиграл казахстанскому «Барысу» со счётом 1:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Барыс» выступал в экспериментальном составе, не взяв с собой на выезд лидерскую группу игроков.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

Гости открыли счёт на пятой минуте, гол в свой актив записал защитник Валерий Орехов. Вскоре «Барыс» забросил две шайбы с разницей в 36 секунд усилиями нападающих Павла Акользина и Егора Петухова. В концовке второго периода «Адмирал» сократил отставание, заброшенной шайбой отметился форвард Константин Глазачев. Больше в матче голов забито не было.

КХЛ - регулярный чемпионат
24 февраля 2020, понедельник. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 3
Барыс
Нур-Султан
0:1 Орехов (Сагадеев) – 04:40' (5x5)   0:2 Акользин (Орехов, Шевченко) – 06:16' (5x5)   0:3 Петухов (Сагадеев) – 06:52' (5x5)   1:3 Глазачев – 36:05' (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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