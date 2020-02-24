«Барыс» без группы лидеров победил «Адмирал»
Хоккейный клуб «Адмирал» на домашней площадке проиграл казахстанскому «Барысу» со счётом 1:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Барыс» выступал в экспериментальном составе, не взяв с собой на выезд лидерскую группу игроков.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020
Гости открыли счёт на пятой минуте, гол в свой актив записал защитник Валерий Орехов. Вскоре «Барыс» забросил две шайбы с разницей в 36 секунд усилиями нападающих Павла Акользина и Егора Петухова. В концовке второго периода «Адмирал» сократил отставание, заброшенной шайбой отметился форвард Константин Глазачев. Больше в матче голов забито не было.
КХЛ - регулярный чемпионат
24 февраля 2020, понедельник. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 3
Барыс
Нур-Султан
0:1 Орехов (Сагадеев) – 04:40' (5x5) 0:2 Акользин (Орехов, Шевченко) – 06:16' (5x5) 0:3 Петухов (Сагадеев) – 06:52' (5x5) 1:3 Глазачев – 36:05' (5x5)
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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