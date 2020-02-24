Джереми Смит: «Куньлунь» не ищет оправданий, но 30 дней на выезде — это тяжело

Голкипер «Куньлунь Ред Стар» Джереми Смит прокомментировал поражение своей команды в матче с рижским «Динамо» (1:2) и подвёл итоги сезона.



«Перед игрой на нас было много давления. Требовалось хорошо сыграть, нужна была только победа, чтобы продлить свои шансы на попадание в плей-офф, но мы не смогли этого сделать. Какие ощущения от 30-дневного выезда? Я не думаю, что у кого-либо в нашей команде есть подобный опыт. Это трудно, но мы не ищем в этом оправданий. Нет разницы, где мы находимся, в России или Китае, нужно показывать результат. Конечно, домашний матч на своей арене и номинально домашний матч в Новосибирске — это не одно и то же.



Это мой первый сезон в КХЛ, и когда я уезжал сюда, то знал, что здесь отличный уровень хоккея. Очень мастеровитые и талантливые игроки, очень умные. Конечно, игра немного другая, пришлось многому учиться, адаптироваться. Надеюсь, я стал играть лучше.



У «Куньлуня» в этом году было много новичков, и я считаю, что в этом был свой позитив. У команды были хорошие отрезки, мы шли долгое время в восьмёрке, обыграли «Металлург», заработали одно очко со СКА, обыграли «Авангард», «Торпедо» — очень хороший команды. А потом всё покатилось, словно снежный ком. Нужно продолжать строить команду, продолжать развивать интерес к хоккею в Китае.



Что говорили друзья перед сезоном? Я разговаривал с Владиславом Наместниковым летом, мы вместе тренировались. Он мне всё рассказал, к чему готовиться. Еда — отличная, люди — изумительные, а хоккей — отличный. Так и всё и оказалось. Хоккеисты мирового уровня, а еда оказалась феноменально вкусной. Я очень люблю борщ, а пельмени — это просто супер!», — сказал Смит в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.