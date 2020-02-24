Крайдер подписал новый контракт с «Рейнджерс» на семь лет и $ 45,5 млн

Клуб национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» подписал новый контракт с нападающим Крисом Крайдером. Соглашение рассчитано на семь лет, с полным запретом на перемещение. Общая сумма сделки составила $ 45,5 млн.
По новому контракту годовой оклад Крайдера будет равен $ 6,5 млн. В нынешнем сезоне 28-летний форвард сыграл за „Рейнджерс“ в 60 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Он забросил 24 шайбы и отдал 21 результативную передачу при показателе полезности «+12».
Крайдер выступает за клуб из Нью-Йорка с сезона-2011/2012. Он — победитель молодёжного чемпионата мира 2010 года и финалист розыгрыша Кубка Стэнли—2014.
Крис дебютировал в НХЛ 16 апреля 2012 года в третьем матче Восточного четвертьфинала плей-офф Кубка Стэнли с «Оттавой Сенаторз». Уже в шестом матче серии он забросил свою первую шайбу в лиге, которая стала победной для его клуба.
- 24 февраля 2020
-
20:52
-
20:49
-
20:33
-
20:32
-
20:16
-
20:08
-
20:06
-
19:59
-
19:32
-
19:21
-
19:16
-
19:12
-
18:45
-
18:34
-
18:07
-
17:47
-
17:41
-
17:19
-
17:01
-
16:51
-
16:38
-
16:19
-
16:16
-
16:07
-
15:50
-
15:30
-
15:00
-
14:58
-
14:55
-
14:37
-
14:21
-
13:58
-
13:45
-
13:38
-
13:10