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Крайдер подписал новый контракт с «Рейнджерс» на семь лет и $ 45,5 млн

Крайдер подписал новый контракт с «Рейнджерс» на семь лет и $ 45,5 млн
Хоккей / НХЛ 0

Клуб национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» подписал новый контракт с нападающим Крисом Крайдером. Соглашение рассчитано на семь лет, с полным запретом на перемещение. Общая сумма сделки составила $ 45,5 млн.

По новому контракту годовой оклад Крайдера будет равен $ 6,5 млн. В нынешнем сезоне 28-летний форвард сыграл за „Рейнджерс“ в 60 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Он забросил 24 шайбы и отдал 21 результативную передачу при показателе полезности «+12».

Крайдер выступает за клуб из Нью-Йорка с сезона-2011/2012. Он — победитель молодёжного чемпионата мира 2010 года и финалист розыгрыша Кубка Стэнли—2014.

Крис дебютировал в НХЛ 16 апреля 2012 года в третьем матче Восточного четвертьфинала плей-офф Кубка Стэнли с «Оттавой Сенаторз». Уже в шестом матче серии он забросил свою первую шайбу в лиге, которая стала победной для его клуба.

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