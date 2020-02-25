Заварухин — о дебюте 17-летнего Овчинникова: а вы знаете, сколько ему лет?

Главный тренер новосибирской «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал домашнюю победу над магнитогорским «Металлургом» (4:1).



«Реализовали моменты — это здорово, подчистили игру в обороне. Были шероховатости при выходе из зоны, когда Магнитогорск прессинговал — над этим надо поработать. Не хватает голов при игре пять на четыре.



Сегодня Дмитрий Овчинников сыграл первый матч в КХЛ? В концовке даже был шанс забить. Раз выиграли, значит неплохо дебютировал. Сколько он сыграет с Ригой? А вы знаете, сколько ему лет? Я тоже. Вы очень любите его, да? Если честно, ему немножко рановато. Лишь бы не загубить парня, нужно держать борьбу на пятачке и в углах. Неплохо катается. Будем стараться развивать его.



Мы поочерёдно даём молодым возможность дебютировать в КХЛ. Есть ли ещё кто-нибудь в очереди? У молодых ответственные игры в Ханты-Мансийске. А так была бы очередь. Мы даём шанс молодым ребятам, чтобы они понимали, что на них смотрят, на них обращают внимание, что они будут пробоваться в команде. В конце сезона подустали основные игроки, было много перелётов, поэтому даём шансы. Хочется побеждать в каждом матче, но всё равно мы смотрим с прицелом на будущее. Хочется показать хорошую игру в плей-офф», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

«Сибирь» победила «Металлург», Шаров набрал три очка