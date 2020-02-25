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«Сибирь» победила «Металлург», Шаров набрал три очка

«Сибирь» победила «Металлург», Шаров набрал три очка
Хоккей / КХЛ 0

Новосибирская «Сибирь» на домашней площадке победила магнитогорский «Металлург» со счётом 4:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

Счёт во встрече был открыт на 17-й минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий «Сибири» Александр Шаров. На старте второго периода хозяева упрочили преимущество, гол в актив записал защитник Олег Пиганович. На 32-й минуте подопечные Николая Заварухина забили вновь усилиями форварда Егора Миловзорова. На старте третьего периода «Металлург» сократил отставание, гол забил защитник Евгений Бирюков. Вскоре шайбу забросил форвард «Сибири» Юусо Пустинен, установив окончательный счёт.

КХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2020, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Шаров (Демидов, Морозов) – 16:23' (5x5)   2:0 Пиганович (Шаров, Пуустинен) – 22:19' (5x5)   3:0 Миловзоров (Шашков) – 31:58' (5x5)   3:1 Бирюков (Верещагин, Потехин) – 42:43' (5x5)   4:1 Пуустинен (Шаров) – 48:37' (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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