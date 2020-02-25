«Сибирь» победила «Металлург», Шаров набрал три очка

Новосибирская «Сибирь» на домашней площадке победила магнитогорский «Металлург» со счётом 4:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020



Счёт во встрече был открыт на 17-й минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий «Сибири» Александр Шаров. На старте второго периода хозяева упрочили преимущество, гол в актив записал защитник Олег Пиганович. На 32-й минуте подопечные Николая Заварухина забили вновь усилиями форварда Егора Миловзорова. На старте третьего периода «Металлург» сократил отставание, гол забил защитник Евгений Бирюков. Вскоре шайбу забросил форвард «Сибири» Юусо Пустинен, установив окончательный счёт.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.