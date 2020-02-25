Красиков: «Сибирь» держит в голове четвёртое место, хотим начать плей-офф дома

Голкипер «Сибири» Алексей Красиков подвёл итоги домашнего матча с «Металлургом» (4:1).



«Мы понимали, что провели далеко не лучший матч в Челябинске. Сегодня собрались с ребятами, играли строго по заданию, показали слаженный командный хоккей. Всё очень плотно, всё очень чётко, слаженно в обороне. Каждый делал свою работу. Активно шли на ворота, и получилось, что доработали свои моменты. Все молодцы, но в частности молодец Александр Шаров – у него сегодня три очка. Хочу поблагодарить всех партнёров за победу.



У «Сибири» сейчас локальная цель зацепиться за четвёртую строчку? Конечно, мы это держим в голове. Это не главное, но хотим начать серию дома. Но как сложится, так сложится. Мы выходим каждый матч играть на победу. Будем стараться, чтобы всё сложилось в нашу пользу. Готовимся ли уже к серии с «Автомобилистом»? Мы все команды разбираем. В этом сезоне часто играли с «Автомобилистом», знаем, как они играют. Будем готовы к плей-офф», – сказал Красиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Богуном.