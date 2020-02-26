Владислав и Вячеслав Ушенины стали вторыми братьями, оформившими хет-трики в КХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» принимал «Барыс». Матч завершился со счётом 5:0 в пользу команды Александра Гулявцева.
В составе хозяев три шайбы забросил нападающий Вячеслав Ушенин, оформивший первый хет-трик за карьеру в КХЛ. Как сообщает пресс-служба КХЛ, форварды «тигров» Владислав и Вячеслав стали вторыми братьями в истории лиги, оформившими хет-трики. Первыми стали братья Александр и Игорь Радуловы.
Статистика Вячеслава Ушенина в регулярном чемпионате КХЛ-2019/2020
Примечательно, что 27-летний Владислав Ушенин оформил хет-трик всего на девять дней раньше Вячеслава. 17 февраля 2020 года Владислав забросил три шайбы в ворота «Нефтехимика» (5:3).
Владислав Ушенин стал лучшим снайпером «Амура» в истории КХЛ
Читайте также
- 26 февраля 2020
-
16:00
-
15:40
-
15:24
-
15:15
-
15:00
-
14:41
-
14:25
-
14:10
-
14:00
-
13:50
-
13:35
-
13:21
-
13:00
-
12:35
-
12:10
-
12:00
-
11:42
-
11:30
-
11:11
-
11:00
-
10:40
-
10:20
-
10:00
-
09:52
-
09:35
-
09:16
-
09:00
-
09:00
-
08:45
-
08:24
-
08:10
-
07:50
-
07:34
-
07:33
-
07:01
Партнерский контент