Владислав и Вячеслав Ушенины стали вторыми братьями, оформившими хет-трики в КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» принимал «Барыс». Матч завершился со счётом 5:0 в пользу команды Александра Гулявцева.

В составе хозяев три шайбы забросил нападающий Вячеслав Ушенин, оформивший первый хет-трик за карьеру в КХЛ. Как сообщает пресс-служба КХЛ, форварды «тигров» Владислав и Вячеслав стали вторыми братьями в истории лиги, оформившими хет-трики. Первыми стали братья Александр и Игорь Радуловы.

Статистика Вячеслава Ушенина в регулярном чемпионате КХЛ-2019/2020

Примечательно, что 27-летний Владислав Ушенин оформил хет-трик всего на девять дней раньше Вячеслава. 17 февраля 2020 года Владислав забросил три шайбы в ворота «Нефтехимика» (5:3).