Владислав Ушенин стал лучшим снайпером «Амура» в истории КХЛ

«Амур» в эти минуты проводит домашний матч регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом». После первого периода команда Александра Гулявцева ведёт со счётом 1:0.

Единственную шайбу забросил нападающий хозяев Владислав Ушенин, отличившийся на 18-й минуте встречи. Ассистентами Владислава выступили партнёры по звену — Павел Дедунов и Вячеслав Ушенин. Владислав Ушенин побил снайперский рекорд «тигров» в КХЛ, теперь на его счету 51 шайба. До этого сезона лучшее достижение было у Якуба Петружалека (50).

Видео гола также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

26-летний Ушенин играет за «Амур» с сезона-2015/16. В нынешнем чемпионате в активе форварда 8 голов и 10 результативных передач в 46 матчах «регулярки».